Karl Vannieuwkerke komt met duidelijk statement: "José De Cauwer krijg ik wel zover"

Deze week raakte bekend dat Kuurne niet langer de vertrekplaats zal zijn van Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar kwam heel veel kritiek op.

Kuurne was sinds jaar en dag de vertrekplaats van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar deze week werd bekendgemaakt dat er vanaf volgend jaar in Kortrijk, 5 kilometer verderop, zal gestart worden.

De Kuurnse burgemeester schreeuwde moord en brand voor deze beslissing, maar dat is volgens wielercommentator Karl Vannieuwkerke allemaal niet nodig. Het feit dat de finish in Kuurne blijft is belangrijk, want prijzen worden uitgedeeld aan de meet.

“Ik ben zelf ook een nostalgicus, maar de retoriek die de voorbije dagen gepaard ging met de verhuis van de start van Kuurne naar Kortrijk is zo fel overdreven dat het als buitenstaander potsierlijk aanvoelt”, klinkt het in De Krant van West-Vlaanderen.

Heel wat koersen hebben al een andere startplaats dan vroeger, vaak ook anders dan hun naam doet vermoeden. Zo vertrekt de Ronde van Vlaanderen in Brugge of Antwerpen. Gent heeft al lang niks meer met Gent-Wevelgem te maken en Parijs-Roubaix start ook niet in Parijs.

“Ik denk dat een podium op de Grote Markt van Kortrijk een upgrade is voor Kuurne-Brussel-Kuurne”, gaat Vannieuwkerke verder. De wielercommentator doet dan ook een voorstel aan de Kuurnse burgemeester.

“Op 25 februari bij het ochtendgloren met zoveel mogelijk inwoners van je gemeente te voet naar Kortrijk, echte ezels voorop. Onderweg randanimatie en gerstenat. Daarna te voet terug. Ruim op tijd voor het hoofdgerecht op de Brugsesteenweg. De aandacht van de nationale media voor Kuurne zal nooit groter zijn geweest. En als je het doet, stap ik met plezier mee. Uit sympathie. José krijg ik ook wel zover.”