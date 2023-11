Terwijl andere valsspelers gestraft worden: ex-dopingzondaar is nu weer helemaal terug in het profpeloton

In de strijd tegen doping worden valsspelers onverbiddelijk aan de kant geschoven. Tijdelijk toch, want voor sommigen is er wel een tweede kans weggelegd. Michele Gazzoli is zo iemand.

Recent doken er nog dopingzaken op in het nieuws. De voorlopige schorsing voor ex-wielrenner Luca Zanasca, de B-staal van Michel Hessmann van Jumbo-Visma die ook positief blijkt te zijn. Ondertussen keert een andere wielrenner bij wie in het verleden een misstap werd vastgesteld terug op het hoogste niveau.

Eigenlijk was de terugkeer van Michele Gazzoli dit jaar al een feit, want de Italiaan werd opgenomen in het Development Team van Astana in augustus en won in zijn tweede rittenkoers al een paar etappes. Astana kondigt nu aan dat het hem doorschuift naar de eliteploeg.

"Deze ploeg gaf me de kans om te herleven na een moeilijke periode", aldus Gazzoli, die een contract tekende tot eind 2025. De 24-jarige wielrenner werd eerder een jaar geschorst omdat bij hem sporen van rhinofluimucil, een medicijn dat met een spray toegediend kan worden, zijn teruggevonden.