Iserbyt onthult doorslaggevende factor in Niel: "Tot mijn eigen verbazing"

Eli Iserbyt blijft foutloos in de Superprestige. Hij won in Niels ook de derde manche, maar had aan Joris Nieuwenhuis wel een bijzonder taaie klant.

Eli Iserbyt had al de eerste twee manches van de Superprestige in Overijse en Ruddervoorde gewonnen. Daar deed hij dus in Niel nog een derde zege op rij bij, waardoor hij nog altijd het maximum van de punten heeft.

In Niel had Iserbyt wel heel lang moeite met Joris Nieuwenhuis, die hij pas in de laatste ronde kon afschudden. "Ik had een heel goed gevoel, maar Joris was heel sterk. In de voorlaatste ronde wilde ik het al een keer proberen, maar hij maakte echt geen fout."

Doorslaggevende factor

"In de laatste ronde wist ik dat het zaak was om voorop te zitten bij die bultjes. Daar heb ik alles of niets proberen te spelen en een gat proberen te slaan. Dat lukte uiteindelijk wel goed. Maar ik ben wel diep moeten gaan."

"Ik denk dat ik in de modder wel beter was, tot mijn verbazing. Er zat wel stamp op. Op de loopstroken bergop was hij veel beter. Ik miste daar telkens een trede. Het was telkens iets boven mijn lengte. Maar al bij al hielden we een redelijk egaal tempo en heb ik aan het einde nog wat kunnen versnellen."

Wereldbeker Dendermonde

Zondag staat er in Dendermonde opnieuw een loodzware cross op het programma. "Ik heb me deze week voorgenomen om het gewoon wedstrijd per wedstrijd te bekijken. Ik probeer ervan te genieten en wil het plezier wat terugvinden, want daar heb ik de laatste wedstrijden soms wat te weinig aan gedacht. Ik heb mij geamuseerd vandaag."