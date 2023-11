De 'verkochte' cross van Niel 2009: Sven Nys reageert en deelt prikje uit aan Niels Albert na zijn bekentenis

Niels Albert pakte deze week uit met een verhaal over de 'verkochte' cross van Niel in 2009. Sven Nys geeft nu zijn versie van de feiten gegeven.

Bij LAMBERT & ALBERT deed Albert uit de doeken dat hij en Sven Nys een afspraak hadden gemaakt in Niel in 2009. Albert werd door het publiek uitgefloten toen hij Nys even in de kant reed, Nys maakte daarna een afspraak met Albert.

"Sven kwam naast mij rijden en zegt: 'Zullen we ervoor sprinten? Maar ik zou wel graag winnen.' Dus Sven won de koers. Wat ik jammer vond is dat Sven na de wedstrijd de supporters bedankte voor de steun die ze hem gegeven hadden. Want die hadden mij een uur lang uitgescholden."

Hoogdagen van de cross

Sven Nys werd bij Play Sports geconfronteerd met de bekentenis van Albert. "Ik moest al heel diep graven om die koers nog weer boven te halen", zei Nys. "Je weet gewoon op dat moment dat het de jonge generatie tegen de oude generatie is."

"De mensen voelden zich wat tekort gedaan", zei Nys over het moment dat Albert hem vast zette. "We hebben er toen wel voor gesprint en het zou zomaar eens kunnen dat we de boel daar verdeeld hebben. Ik weet het eerlijk gezegd niet meer, het zou kunnen."

"Maar ik denk dat daar op dat moment wel de beste de koers heeft gewonnen", gaf Nys nog een prikje terug aan Albert. "Maar het zijn wel de hoogdagen van de cross. We zijn beiden niet met lege handen naar huis gegaan", gaf Nys nog toe.