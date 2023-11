Sven Nys slaat opnieuw stevige slag voor de toekomst: "Omgeving waar ik naar zocht"

Baloise Trek Lions heeft het contract van Joris Nieuwenhuis verlengd. De Nederlander rijdt ook de komende jaren voor de Belgische ploeg.

Joris Nieuwenhuis (27) stapte in oktober vorig jaar over van Team DSM naar Baloise Trek Lions. De Nederlander was uitgekeken op het wegwielrennen en wilde terugkeren naar het veld, waar hij bij de beloften in 2017 wereldkampioen werd.

De Nederlander verlengt nu zijn contract bij de Belgische ploeg. "Ik ben blij om bekend te maken dat ik nog twee jaar bij deze ploeg blijf", zegt hij over zijn contractverlenging. Hij tekende een contract tot eind december 2025.

"Snel nadat ik bij de ploeg kwam, realiseerde ik mij dat dit de omgeving was waar ik naar zocht. Ik heb hier de juiste mensen om mij heen. Ik ben heel gemotiveerd om mij te blijven verbeteren als veldrijder de komende jaren, samen met de ploeg."

Nieuwenhuis zette dit jaar al enkele mooie resultaten neer in het veld. In de Wereldbeker in Waterloo werd hij vierde, afgelopen weekend in de Superprestige in Niel werd hij tweede na een lang duel met Eli Iserbyt.