Het houdt maar niet op: opnieuw renner betrokken bij zwaar ongeval op training

De trainingsongevallen blijven de wielerwereld opschrikken. Dit keer was de jonge Spanjaard Josu Etxeberria (23) het slachtoffer.

De jonge Spanjaard Josu Etxeberria (23) is woensdag na een zware val op training over gebracht naar het ziekenhuis van Navarra in Spanje. Etxeberria heeft enkele stevige verwondingen overgehouden aan zijn ongeval.

Etxeberria is wel bij bewustzijn en kan ook zijn benen bewegen, maar ligt wel nog op intensieve zorgen in het ziekenhuis. "We wensen je veel succes en een spoedig herstel", zegt zijn Spaanse ploeg Caja Rural op hun sociale media.

Dat Caja Rural benadrukt dat Etxeberria zijn benen kan bewegen, heeft te maken met een eerder ongeval. Begin maart werd Sergio Martin van Caja Rural op training aangereden door een auto. Martin brak vijf ribben en twee wervels, maar zit sindsdien in een rolstoel doordat zijn twee benen verlamd zijn.