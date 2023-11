Lukt het hem toch eens? Eli Iserbyt ziet kansen tegen Mathieu van der Poel

Het WK veldrijden wordt er een zonder Wout van Aert en Tom Pidcock, maar met Mathieu van der Poel. Toch ziet Eli Iserbyt mogelijkheden om zelf wereldkampioen te worden.

Het WK veldrijden wordt op 4 februari in het Tsjechische Tabor gereden. Mathieu van der Poel is door de waarschijnlijke afhaken van Wout van Aert en Tom Pidcock de grote favoriet om zichzelf op te volgen.

De Nederlander kan in Tabor voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden worden, in 2015 werd hij voor het eerst wereldkampioen veldrijden in... Tabor. Het is een van de favoriete parcoursen van Van der Poel, in zeven deelnames won hij altijd.

Op één dag kan alles

De laatste keer was wel in 2019, maar toch blijft de Nederlander dé grote favoriet. Dat erkent ook Eli Iserbyt. "Maar goed, er kan veel gebeuren op één dag. Het is gewoon zaak om zelf zo goed mogelijk te zijn", zegt hij bij Wielerflits.

Iserbyt werd de voorbije twee jaar telkens derde op het wereldkampioenschap en heeft ook iets met Tabor. Hij won vorig jaar nipt voor Van der Haar en werd er in 2017 ook Europees kampioen bij de beloften. In zijn vijf andere deelnames werd Iserbyt telkens tweede in Tabor.