Eli Iserbyt komt met verklaring voor valpartij van ploegmaat Michael Vanthourenhout

Eli Iserbyt mocht in Kortrijk al voor de vijfde keer dit seizoen zegevieren. Maar hij had wel een slechte start en moest in de finale ook snel de knop omdraaien.

"Ik zag dat Michael supergoed was", zei Iserbyt achteraf. "We hebben dan even gepraat en het was mij wel direct duidelijk dat hij de betere was. Ook op technisch vlak. Op dat gebied probeerden we een zeer sterke Lars af te houden."

Dat lukte het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal om Van der Haar ook af te houden en Vanthourenhout te laten wegrijden. Maar plots lag de Europese kampioen tegen de grond, met veel pijn aan zijn schouder.

Valpartij Vanthourenhout

"In die bocht was er maar één spoor en de zon stond laag, dus we zagen niet veel. Hij zal uit het spoor geschoten zijn", zoekt Iserbyt naar een verklaring voor de val van zijn ploegmaat. "We reden wel redelijk rap, het was schuin naar beneden."

"Ik hoop dat het meevalt voor hem, maar het zag er niet heel goed uit. We gingen samen naar de luchthaven straks, maar voorlopig heb ik nog niks gehoord." Vanthourenhout werd naar het AZ Groeninge gebracht voor onderzoek.