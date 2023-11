Ex-wereldkampioen verlaat Jumbo-Visma en maakt gevoelige transfer naar favoriete team

Het was al enkele maanden duidelijk dat Tobias Foss Jumbo-Visma zou verlaten aan het eind van 2023. En het was ook duidelijk dat de Noor ook naar INEOS Grenadiers zou trekken. De transfer is nu eindelijk officieel.

"Toen ik 14 jaar oud was en begon met fietsen, was Edvald Boasson Hagen mijn idool en Team Sky mijn favoriete team", vertelt Foss, die zichzelf een fanboy van het team beschrijft op de site van INEOS Grenadiers.

Daarna waren Wiggins, Froome en Thomas zijn idolen bij het Britse team, die hem lieten dromen van de Tour. "Dat was een belangrijke factor om hier te tekenen, samen met mijn geloof dat dit team me verder kan helpen in mijn carrière."

"Ik wil graag een seizoen rijden waarin ik constant kan wedijveren met de besten. Ik heb geen specifieke doelen, maar ik wil mijn kans grijpen, eraan bijdragen dat het team goede resultaten behaalt en voor een medaille op de Olympische Spelen gaan", zei de Noor nog.

About 11 years ago the kid on the picture would always sneak in a garment from his favourite cycling team. Truly a dream come true to join this team. Very excited for the future! https://t.co/HwxNbjs7pr pic.twitter.com/KcSUKyVVcX