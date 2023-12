Wout van Aert wil iets rechtzetten én reageert op kritiek van Adrie van der Poel

Wout van Aert stelde onlangs dat hij erover nadenkt om zijn koerstactiek tegen Mathieu van der Poel wil aanpassen. Maar zo had hij het niet helemaal bedoeld.

Wout van Aert moest het de afgelopen jaren al meerdere keren afleggen tegen Mathieu van der Poel. Hij stelde dan ook dat hij er misschien wil over nadenken om zijn koerstactiek tegen de Nederlander aan te passen.

Adrie van der Poel vond dat bijzonder vreemd. "Dat is de grootste fout die hij kan maken. Dan gaat hij tegen zijn natuur in gaan koersen", zei Van der Poel begin november bij Het Nieuwsblad. Maar Van Aert zelf wilde nog iets rechtzetten over die uitspraak.

"Ik heb toen aangegeven dat ik merk dat ik soms anders moet durven koersen. Dat té enthousiast koersen is voor mij niet altijd de beste tactiek, zeker niet als je met mannen als Van der Poel en Pogacar op pad bent", zegt hij bij De Rode Lantaarn.

Slimmer koersen

"Ze maakten ervan dat dit mijn antwoord was op de successen van Mathieu dit jaar, en dat ik vanaf nu op zijn wiel zou koersen. Maar dat was absoluut niet de bedoeling", maakt Van Aert duidelijk.

"Het komt er vooral op neer dat, als ik met hem mee kan, ik soms wat slimmer moet zijn en niet altijd vol moet meerijden", besluit Van Aert nog.