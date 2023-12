Van der Poel past voor klassieker in 2024, maar wil Evenepoel en Pogacar wel uitdagen

Mathieu van der Poel duikt over zo'n twee weken weer het veld in. Maar over zijn wegprogramma is al één en ander bekend.

Van der Poel moet in 2024 onder meer de keuze maken tussen de Tour en het mountainbiken op de Olympische Spelen. Hij wil niet eerder uit de Tour stappen zoals hij dat in 2021 wel nog deed.

Over het voorjaar van de wereldkampioen is wel al meer duidelijk. "Ik rijd wel alles van Milaan-Sanremo tot en met Parijs-Roubaix", zegt Van der Poel aan Het Nieuwsblad.

Maar dat wil ook zeggen dat hij de Strade Bianche, de koers die hij in 2021 nog won, in 2024 laat schieten. Dit jaar reed Van der Poel die koers wel, maar deed toen nooit mee voor de zege en werd 15de.

Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik is dan weer een optie. In 2020 deed Van der Poel al eens mee, hij werd toen zesde. De koers werd door corona toen wel gereden in oktober en de dag ervoor had Van der Poel nog 75 kilometer solo gereden in de BinckBank Tour.

Toch is de wereldkampioen in 2024 proberen om in topvorm aan de start te verschijnen. Maar hij is ook realistisch. Want als Evenepoel of Pogacar aanvallen op La Redoute, zal Van der Poel door zijn gewicht het onderspit moeten delven, denkt hij.