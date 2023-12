Feit dat Evenepoel en Van der Poel samen trainingen kan grote gevolgen hebben

Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel werken samen trainingen af in Spanje. Volgens Michel Wuyts zou dat wel eens grote gevolgen kunnen hebben.

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel trekken er in de buurt van Calpe vaak samen op uit om trainingsritten af te werken. Iets wat de Nederlander nooit met Wout van Aert zou doen.

“Remco is voor Mathieu geen rivaal. Evenepoel leeft in een ander wielerspectrum. De twee komen elkaar hooguit twee keer tegen. In het WK of bij de uitreiking van de Vélo d’Or”, klinkt het bij Michel Wuyts in Het Laatste Nieuws.

Die Vélo d’Or speelt wel in het hoofd van de Nederlander. “Van der Poel kreeg de globale trofee van het Tourgezinde Vélo-magazine niet. Tot zijn ergernis. Na een indrukwekkend voorjaar ook olympisch kampioen worden kan in 2024 helpen. Als wegrenner liefst.”

Op de Olympische Spelen is het mountainbiken immers niet goed qua datum. “Dat Nederland maar drie mannen mag selecteren, kan Mathieu niet deren. Ik ken niemand die zijn zaken solo beter beheerst.”

De wegrit wordt veel belangrijker en daar komt hij ongetwijfeld Evenepoel ook tegen. “Die wegrit kan hij best in de Tour voorbereiden. Waarin hij – tiens - Remco ontmoet. Als vluchtgezel of gelegenheidskopman. Spreekt voor zich dat herfstvrienden ook ’s zomers van pas komen”, besluit Wuyts.