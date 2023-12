Mathieu van der Poel geeft Wout van Aert gelijk: "Echt verschrikkelijk"

Wout van Aert maakt straks in Essen al zijn debuut in het veld, op Mathieu van der Poel is het nog even wachten. Hun eerste crosstraining verliep verrassend gelijklopend.

Mathieu van der Poel traint al een hele tijd in Spanje om zich voor te bereiden om het nieuwe seizoen, terwijl Wout van Aert de hele tijd in België bleef. Uitgezonderd van een klein uitstapje naar Colombia. Maar toch hebben zowel Van Aert als Van der Poel hun crossfiets nog niet veel van stal gehaald. Van Aert trainde enige tijd geleden voor de eerste keer in het veld en noemde het zijn jaarlijkse wake-up call. Eerste crosstraining Ook Mathieu van der Poel ervaarde hetzelfde tijdens zijn eerste crosstraining. "Die eerste keer is echt verschrikkelijk. In België heb ik één keer getraind in het bos van Lichtaart en alleen al die koude lucht deed pijn aan de longen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Die specifieke inspanning ben ik niet meer gewoon", voegde Van der Poel er nog aan toe. Terwijl hij vroeger vooral sprintte van bocht naar bocht is het nu vooral een constanster tempo aanhouden. Maar de snelheid is daarom niet veel lager.