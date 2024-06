Hyperspanning in Brussel: machtige Merlier legt er Philipsen nog eens op, strijd om eindzege strandt op ... een half wiel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Belgium Tour was er op zondag de slotetappe in Brussel. Het werd de kroniek van een aangekondigde massasprint, terwijl er natuurlijk ook zou worden gekeken naar de Gouden Kilometer voor het eindklassement.

Na de rit in Durbuy was de kloof in het klassement tussen leider Waerensjkold en Mathias Vacek amper twee seconden, terwijl ook Alex Aranburu op zes seconden zeker nog een rol zou kunnen spelen na zijn ritzege op zaterdag.

Dries De Bondt (Decathlon AG2R), Ceriel Desal (Bingoal WB) en Sébastien Grignard (Lotto Dstny) waren de bekendste namen in een vlucht van negen leiders. Tegen de Gouden Kilometer werden zij al allemaal ingelopen.

Waerenskjold won daar de eerste sprint, voor Aranburu en Vacek, waardoor de voorsprong van de Noor in het klassement respectievelijk vier en zeven seconden werd. En toch had het in het slot alsnog anders kunnen uitdraaien.

Merlier 2 - Philipsen 1

Door een valpartij konden onder meer Kooij en Jakobsen niet meesprinten en dus mengde Vacek zich in de debatten om de eindsprint. Met een derde plaats zou hij alsnog eindwinst pakken, maar het werd een vierde plaats na Tom Van Asbroeck.

De strijd om de dagzege mondde andermaal uit in een episch duel tussen Tim Merlier en Jasper Philipsen. Voor de tweede keer deze week was het Merlier die het zou gaan halen. Hij is daarmee een van de absolute favorieten op het nakende Belgisch kampioenschap.