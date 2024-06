Geen Tour de France? Van der Poel dwarsboomt Belgische ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck

In tegenstelling tot vorig jaar reed Mathieu van der Poel niet mee in de Ronde van België. Daardoor werd Robbe Ghys uitgespeeld als lead-out voor Jasper Philipsen.

Voor Robbe Ghys (27) was de rol als lead-out in de Ronde van België nieuw. Hij was de laatste man voor Jasper Philipsen, Jonas Rickaert was de voorlaatste renner. En Ghys lijkt de smaak te pakken te hebben.

"Voor mij is de Baloise Belgium Tour altijd een leuk rondje, omdat ik hier ooit mijn eerste koers heb gewonnen", zegt Ghys bij WielerFlits. "Het is altijd speciaal om hier terug te komen, en om dat nu in een dienende rol te doen voor zo’n grote kampioen, dat maakt het dan nog extra plezant."

Ghys is blij met hoe het liep in de Ronde van België, al weet hij ook niet of dit een combinatie blijft. "Maar ik voel me wel goed in die positie achter Jonas. Ik denk dat Jasper het vertrouwen begint te voelen bij mij."

Geen Tour voor Ghys?

En zo komt Ghys een beetje dichter bij een selectie voor de Tour. "Ik voel wel druk", geeft Ghys toe. "Dat helpt om mezelf scherp te houden. Ik probeer het beste van mezelf te geven en ik hoop dat het voldoende zal zijn voor een Tourselectie."

Het probleem voor Ghys is wel dat Mathieu van der Poel aan de start staat van de Tour. De wereldkampioen leidde Philipsen vorig jaar naar vier zeges in de Tour en zal wellicht als lead-out worden uitgespeeld van Philipsen.