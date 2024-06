Jonge Belg nu écht in de galerij der groten: "Koers altijd om te winnen"

Jarno Widar van Lotto-Dstny is de eindwinnaar van de Giro Next Gen. Daar veranderde in de slotetappe niets meer aan, al was er toch nog even de nodige schrik bij de renner van het Development Team.

De slotetappe was een vrij vlakke rit van een kleine 150 kilometer van Cesena naar Forlimpopoli. Een kroniek van een mogelijke pelotonsprint? Zover kwam het niet, want tien renners konden het peloton voorblijven. Daarin was de Brit Matthew Brennan de beste, voor Niklas Behrens en Luca Paletti. Aan het eindklassement veranderde het echter allemaal niets, want Jarno Widar hield zijn 52 seconden voorsprong op Pablo Torres. © photonews "Toen ik hoorde hoe groot de kloof was, vroeg ik aan andere ploegen om mee te werken. Maar dat wilden ze niet doen", aldus Widar achteraf. "Op dat moment was er toch wel wat stress. Ik had zelfs geen vermogenmeter om gewicht te sparen." Koersen om te winnen Het liep echter wel goed af en dus is Widar een gelukkig renner: "Dit voelt heel gek. Ik ben zo blij, maar daarvoor moet ik ook mijn ploeg bedanken. Deze zege is voor 99% van het team en voor 1% van mij. Zij hebben alles gedaan." De renner had vooraf bij Wielerflits al aangegeven dat hij grootse doelen heeft: “Mijn ambitie is altijd om te winnen, voor mij is dat de reden dat ik koers. Spanning voel ik daarbij niet echt, want ik weet intussen wat ik kan.”