Waarom rijdt Van Aert geen WK veldrijden? Coach benoemt het grote verschil met Van der Poel

Wout van Aert laat het WK veldrijden begin februari links liggen. Zijn grote concurrent Mathieu van der Poel zal er wel aan de start komen.

Wout van Aert wil het veldrijden vooral gebruiken als voorbereiding op het wegseizoen. Een WK veldrijden past dan niet in de planning. Want dat vergt opnieuw een specifieke voorbereiding en een piek.

En dat willen ze niet bij Jumbo-Visma, zegt zijn nieuwe trainer Mathieu Heijboer bij HLN. "Dat is hinderlijk, want dan moet je je opbouw naar de voorjaarsklassiekers onderbreken En ook na zo’n WK moet je je trainingen aanpassen. Dus: doen we niet."

Maar Mathieu van der Poel rijdt wel gewoon het WK veldrijden. Meer nog, de Nederlander bewees dit jaar dat hij na een crosswinter met een WK veldrijden, ook top kan zijn op de weg. Met winst in twee Monumenten en het WK op de weg.

Verschil met Van der Poel

Volgens Heijboer zijn Van Aert en Van der Poel niet te vergelijken. "Voor Wout geldt dat een andere aanpak beter werkt." Maar het geloof in hun aanpak en Wout van Aert is wel bijzonder groot

En dus willen ze nog niet pieken in de winter. "Alleen de allerbeste Wout is in staat om te wedijveren met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, en dat lukt niet als hij meerdere keren per seizoen moet pieken."