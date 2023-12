Het is menens: Cian Uijtdebroeks en Jumbo-Visma nemen volgende stap in transfer

De transfer van Cian Uijtdebroeks (20) blijft voor beroering zorgen. Maar de jonge Belg lijkt er zich niet veel van aan te trekken.

De aankondiging van de transfer van Cian Uijtdebroeks kwam als een donderslag bij heldere hemel. Het was duidelijk dat Uijtdebroeks door een verstoorde relatie na 2024 niet meer bij de Duitse ploeg zou blijven.

Maar dat Uijtdebroeks al vanaf januari volgend jaar voor de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike zal rijden, kwam wel onverwacht. Uijtdebroeks verbrak zijn contract op 1 december en tekende op 8 december bij Visma-Lease a Bike.

Stage in Denia

Zondag werd Uijtdebroeks al gespot bij een training van Israel-Premier Tech, dat zette Chris Froome op zijn sociale media. Uijtdebroeks droeg toen een helm van BORA-hansgrohe, maar een broek van Visma.

Ondanks dat BORA-hansgrohe met een contract tot eind 2024 zwaait, laat Uijtdebroeks het allemaal niet aan zijn hart komen. Aan Cyclingnews werd bevestigd dat Uijtdebroeks dinsdag zal aansluiten op de stage van Jumbo-Visma in Denia.

Daar is ook Wout van Aert aanwezig, hij gaat voor het eerst deze winter in Spanje trainen. Op 21 december staat de ploegenpresentatie van Visma-Lease a Bike op het programma. Of Uijtdebroeks daar ook aanwezig zal zijn, is niet duidelijk.