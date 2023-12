Wat kan de UCI doen aan transfer Uijtdebroeks? Professor sportrecht geeft antwoord

Visma-Lease a Bike kondigde zaterdag de transfer aan van Cian Uijtdebroeks. Maar BORA-hansgrohe zwaait met een contract tot eind 2024. Want zijn de juridische gevolgen nu?

Voor een transfer in het wielrennen zijn er eigenlijk twee regels die gelden. De Internationale Wielerunie UCI moet op de hoogte gebracht zijn en akkoord gaan. En er moet een akkoord zijn tussen de renner, de oude ploeg en de nieuwe ploeg.

Maar volgens Frank Hendrickx, professor sportrecht, is een transfer van Uijtdebroeks in dit geval toch mogelijk. Omdat het reglement van de UCI eigenlijk onderworpen is aan het Europees recht.

"Een verbreking van een contract steunt op de vrijheid van arbeid en van het vrije verkeer van werknemers in de hele Europese Unie. De UCI zal de overgang niet kunnen beletten en Uijtdebroeks dwingen om bij BORA-hansgrohe te blijven", zegt hij bij Knack.

Schadevergoeding

Mogelijk moet Uijtdebroeks wel een schadevergoeding betalen als hij niet kan bewijzen dat er een 'dringende reden' is voor de contractbreuk. Dan moeten er al ernstige beledigingen, pesterijen of ongeoorloofde psychologische druk bewezen worden.

"Zonder dringende reden is er geen geldig ontslag en moet het contract onrechtmatig beëindigd worden", stelt Hendrickx nog. Dan moet er wel een schadevergoeding betaald worden.

Daarmee is het ook belangrijk of de renner zelfstandig is of een contract heeft als werknemer en welk recht er van toepassing is. Als dat Belgisch recht is, kan hij bijvoorbeeld de wet van 1978 gebruiken, vooral bekend uit het voetbal.