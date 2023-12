Patrick Lefevere is overtuigd: "Huidige situatie is niet houdbaar"

De gebeurtenissen rond Cian Uijtebroeks doen goed de ronde in het peloton. Ook Patrick Lefevere volgt de situatie op de voet op.

Het welles-nietes-spelletje over het contract en een akkoord tussen drie partijen om een transfer te regelen, of de dwingende redenen erbij halen. Het zet het wielrennen niet bepaald in het beste daglicht na toch wel een topjaar 2023.

Een transfersysteem invoeren, zoals in het voetbal, zou wel eens de oplossing zijn, al zal er dan ook veel meer geld in het wielrennen moeten omgaan dan nu. Iets wat de rijkere ploegen mogelijk nog rijker maakt ook.

“Op langere termijn is de huidige situatie niet houdbaar”, zegt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad. “Dit mag niet tot een gewoonte uitgroeien, want dan hebben we een probleem. Dan wordt het onmogelijk om sponsors een project van vijf jaar te presenteren. Als renners er vroegtijdig uit stappen, zetten ze je in je blootje.”

“Een transfersysteem zoals in het voetbal zou ons de mogelijkheid bieden om een oorlogskasje aan te leggen. Iedereen gelijk voor de wet. Wij speuren jonge mannen op en laten hen niet gek maken. Dan denk ik dat wij daar wel iets mee zouden kunnen verdienen als een andere ploeg hen wil weghalen. Dat alle goede renners dan bij de teams met de grootste budgetten belanden? Dat is nu ook al het geval.”