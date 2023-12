Door verhaal van Cian Uijtdebroeks ook de juridische strijd van Wout van Aert weer opgerakeld: "Dit is zeer gelijkaardig"

Zelf zal hij er niet graag aan herinnerd worden, maar de juridische strijd van Wout van Aert wordt nu wel weer opgerakeld. Mogelijk staat Cian Uijtdebroeks immers iets soortgelijks te wachten.

Uijtdebroeks heeft zijn contract verbroken bij BORA-hansgrohe, net als Wout van Aert dat destijds deed bij de ploeg van Nick Nuyens. In zulke gevallen is de vraag: is er een dwingende reden die hen in staat stelt om dat te doen? Johan Bruyneel gaat in de podcast The Move in op de kwestie rond Uijtdebroeks.

"Dit is zeer gelijkaardig als wat gebeurde met Wout van Aert", merkt de voormalige ploegleider op. "Toen Van Aert van zijn veldritploeg naar Jumbo-Visma ging, won Van Aert in eerste instantie zijn zaak. In tweede instantie verloor hij en moest hij 600 000 euro betalen. Het loopt nu nog altijd in beroep."

Voor Van Aert is het dus nog altijd afwachten. "Ondertussen is hij wel aan het koersen." Uijtdebroeks zal hopen dat ook hij dit snel kan doen. Bruyneel twijfelt er niet aan dat hij dit zal doen bij Visma-Lease a Bike. Aleen is de vraag wanneer dat zal gebeuren.

"Een jonge renner als Uijtdebroeks moet er op voorbereid zijn dat dit een juridisch gevecht wordt en dat hij potentieel het begin van het seizoen kan missen. Als ze geen overeenkomst vinden, kan dit een tijdje duren."