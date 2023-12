Patrick Lefevere heeft mening over de kritiek op manager Cian Uijtdebroeks en zegt vrank en vrij waar het op staat

Ook Patrick Lefevere is geregeld in aanraking gekomen met de manager van Cian Uijtdebroeks. Dat is Alex Carera, die samenwerkt met zijn broer Johnny.

Een anonieme bron vertrouwt aan Het Laatste Nieuws toe dat Alex Carera niet altijd even correct te werk gaat. Patrick Lefevere reageert in dezelfde krant. "Dat Alex in de zaak-Uijtdebroeks driest te werk zou zijn gegaan? Mogelijk. Ik ben geneigd dat toe te schrijven aan de bitse onderlinge rivaliteit tussen hem en Acquadro." Een andere Italiaanse manager met een soortgelijk imago. Lefevere neemt in zijn geheel wel wat de verdediging van Alex en Johnny Carera op zich. "In het begin gedroegen ze zich wel een beetje als cowboys, maar doorheen de jaren zijn ze milder en professioneler geworden. Ik liet me sowieso nooit doen. Je kent mijn stijl, hé." Ik liet me sowieso nooit doen Het zijn dus wel karakters die mekaar konden vinden aan de onderhandelingstafel. "Onderhandelen deden de broers bij momenten vurig en fel. Maar ik heb dat altijd aanvaard en van mijn kant bekeken. Eigenlijk kan ik er geen kwaad woord over kwijt."