Jan Bakelants komt met opvallend voorstel om wielrennen attractief te houden

De overgangen van Primoz Roglic en Cian Uijtdebroeks doen vragen rijzen over de wielerwereld. Een transfersysteem is volgens Jan Bakelants niet de oplossing.

De contracten in het wielrennen die moeten uitgedaan worden. Het is voor de wielerploegen belangrijk, zeker in de onderhandelingen met sponsors. Als je weet dat Remco Evenepoel nog zoveel jaar voor Soudal-QuickStep zal rijden, dan kan je een plan maken en de nodige centen daarvoor binnenhalen.

“Het geval-Uijtdebroeks is een goed voorbeeld. De relatie tussen Cian en zijn ploeg is op. Dan is het beter meewerken aan een transfer. Dat is de laatste jaren wel meer bespreekbaar geworden, vind ik”, zegt Jan Bakelants in Het Laatste Nieuws.

Maar het is wel de bedoeling dat het wielrennen attractief blijft. “Voor een transfersysteem waarin de insteek een verdienmodel is, is de sport te klein. Het gevaar is dat de financieel sterkere ploegen de beste renners kunnen wegkopen, zoals we ook in het voetbal zien.”

Daarom zou er een budget cap moeten komen. “De eerstkomende vijf jaar mag een WorldTourploeg maximaal 50 miljoen euro budget hebben. Twee ploegen hebben zoveel geld: Ineos en Visma-Lease a Bike. Spreek je van een budget cap, dan moet met die vijftig miljoen alles worden betaald — lonen, reiskosten, maar ook de transfersom die je voor een renner betaalt. Zo voorkom je situaties waarin UAE bijvoorbeeld Remco Evenepoel zou kunnen financieren buiten het ploegbudget om.”