📷 Mathieu van der Poel gaat vader Adrie achterna: "Vriendin Roxanne is geen fan"

Mathieu van der Poel pakte in Herentals niet alleen uit met een demonstratie in het veld. De wereldkampioen showde ook zijn nieuwe kapsel.

Mathieu van der Poel trainde de afgelopen tijd veel in Spanje en hield daar niet alleen een goede conditie aan over, maar dus ook een nektapijt of een mullet. En daar had de wereldkampioen ook een uitleg voor.

"Ik heb heel lang in Spanje gezeten en niet naar de kapper geweest", zei de Nederlander bij HLN. "Het bleef maar groeien en dan heb ik besloten om het te laten staan."

In de voetsporen van vader Adrie

Met zijn nektapijt gaat Mathieu van der Poel zijn vader Adrie, Tom Boonen en Eden Hazard achterna. Bij vader Adrie was zijn nektapijt wel nog wat langer, daar gaat Mathieu nog enige tijd voor sparen.

Zijn ambitie is dan ook om het nog langer te laten groeien dan zijn vader. En hij wil het de komende tijd ook houden. "Of ik de klassiekers ook zo zal rijden? Misschien wel, ja."

Maar niet iedereen is er fan van. Zijn vriendin Roxanne bijvoorbeeld niet. "Neen, helemaal niet. Nog een reden temeer om het te laten staan."

Het nektapijt van Mathieu en Adrie van der Poel