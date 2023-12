Bondscoach Vanthourenhout over Mathieu van der Poel: "Het is niets nieuw"

Mathieu van der Poel keerde zaterdag op indrukwekkende wijze terug in het veldrijden. En dat leek voor niemand echt een verrassing.

Een week na Wout van Aert keerde ook Mathieu van der Poel terug naar het veldrijden. De wereldkampioen had al heel wat trainingen achter de rug in Spanje en er werd ook verwacht dat hij goed ging zijn.

Maar dat Van der Poel al zo goed ging zijn, had eigenlijk niemand al verwacht. De wereldkampioen reed al na een paar minuten weg, niemand zag hem nog terug. In de laatste ronden kon Van der Poel zelfs al wat gas terug nemen.

Voor Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout was het hoge niveau van Van der Poel geen verrassing. "Ik heb alleen de eerste ronde gezien, maar dat was eigenlijk meer dan genoeg", zegt hij bij WielerFlits.

"Elk jaar is er ergens een insinuatie van ‘de rest gaat wel weer dichter aanleunen tegen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock’, maar dat is in Herentals volledig van de tafel geveegd. Dat doet zich elk jaar voor en dus is niets nieuw."