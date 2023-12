Pogacar zegt te weten wat het echte doel van Wout van Aert in de Giro is

Enkele weken geleden was te horen dat Wout van Aert naar de Giro trekt in 2024. Al is het wel uitkijken met welke ambities hij dat doet.

Het was de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport die schreef dat Wout van Aert volgend jaar in de Giro te zien zal zijn. En niet zomaar, maar met de ambities om voluit mee te strijden voor het eindklassement.

Die doelstelling werd door Wout van Aert en Jumbo Visma nooit bevestigd en het artikel van de roze sportkrant waarin dat te lezen stond verdween uiteindelijk enkele dagen later gewoon van hun website.

Ondertussen maakte Tadej Pogacar bekend dat hij in 2024 ook te zien zal zijn in de Giro. Hij spreekt ook over de concurrentie met Wout van Aert in de Ronde van Italië en de mogelijke klassementsambities van onze landgenoot.

Wout van Aert wil puntentrui in de Giro

Volgens Pogacar kan Van Aert een rol spelen voor de eindwinst. “Als hij er zich op voorbereidt wel”, zegt de Sloveen in Het Nieuwsblad. “Hij was al eens tweede in de Tirreno achter mij en dat was er eentje met best veel klimwerk. In de Tour heeft hij ook al laten zien hoe goed hij bergop is, zeker in die van 2020 en 2022.”

Pogacar meent zelfs te weten wat Van Aert zal doen in de Giro. “Daarin was hij één van de beste klimmers, maar om dat ook te doen met een klassement als ambitie is nog wat anders. Ik denk niet dat hij daar mee in zijn hoofd zit. Hij wil de puntentrui en een paar mooie ritten winnen.”