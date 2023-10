Jumbo-Visma reageert mysterieus op geruchten over Giro-deelname van Wout van Aert

Rijdt Wout van Aert in 2024 de Giro? La Gazzetta dello Sport denkt van wel, maar de reactie van Jumbo-Visma doet vermoeden dat er misschien wel iets van waarheid in zit.

Volgens La Gazzetta dello Sport zal Wout van Aert voor het eerst de Giro rijden en de Tour volgend jaar overslaan. En daar zouden ook mogelijke ambities voor het klassement aan vast hangen. "Het team gelooft in Van Aert en denkt dat hij de top 5 in het klassement kan halen."

Van Aert reed de voorbije vijf jaar telkens de Tour en won er in totaal negen ritten. Maar Van Aert zou nog wat meer variatie in zijn programma willen. Zo koos hij dit jaar onder meer voor de Ronde van Zwitserland boven de Dauphiné.

Het parcours van de Giro in 2024 zou ook goed zijn voor Van Aert. Met 10.000 hoogtemeters minder dan de Tour en in totaal 68 kilometer tijdrijden zijn ambities voor het klassement niet geheel onmogelijk voor Van Aert.

Olympische Spelen

Maar Jumbo-Visma reageren ze toch wat mysterieus en bevestigt noch ontkent men de geruchten. "Dat is speculatie", zeggen ze bij Sporza. "Want de planningen en het bepalen van onze ambities voor volgend seizoen staan nog op de agenda."

De Giro zou voor Wout van Aert beter passen in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Van Aert zou immers zijn zinnen zetten op de tijdrit (27 juli) en de wegrit (3 augustus). En de Tour zou daar dan minder in passen.