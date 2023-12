Jan Bakelants benadrukt dat hij het positief bedoelt en legt uit: "Je kan Wout van Aert bijna een vakidioot noemen"

Er de term idioot bijhalen en het positief bedoelen. Jan Bakelants kan dat. Wout van Aert scoort in zijn ogen goede punten met zijn verkenning van Parijs-Roubaix.

"Dit was een verkenning om te 'finetunen'. Om bijvoorbeeld na te gaan wat een verschil in bandendruk kan geven", zegt Bakelants in HLN. "Misschien wilde Wout het parcours ook eens zien als het nat ligt. De laatste jaren hebben we vaak een droge Roubaix gehad, maar dit was een kans om de kasseien te zien na regenomstandigheden."

© photonews

Van Aert is er wel heel vroeg bij en dat kunnen we geen verrassing meer noemen. "Zo kennen we Wout. Je kan hem bijna een vakidioot noemen. En dat bedoel ik heel positief. Wout wil zich altijd perfect voorbereiden. Wout wil zich altijd perfect voorbereiden, hij is meticuleus met zijn vak bezig."

Al was naast WVA ook bijna de volledige klassieke kern van Jumbo-Visma present. "Dit zegt veel over zijn ploeg, en hij is de eerste die er van profiteert. Stel dat er iets wordt ontdekt dat beter kan, dan kunnen fabrikanten nog nieuwe dingen produceren of aanpassen. Als je dit pas in de week voor Parijs-Roubaix doet, is die tijd er niet."