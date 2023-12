Slecht nieuws voor Cian Uijtdebroeks? Belg krijgt na zijn opvallende keuze met veeg teken aan de wand te maken

Cian Uijtdebroeks heeft de knoop doorgehakt: zijn keuze is om vanaf volgend jaar aan de slag te gaan bij Visma-Lease a Bike. Alleen hangt dat niet helemaal van zichzelf af.

Cian Uijtdebroeks had nog een lopend contract bij BORA-hansgrohe, maar liet aan de Duitse formatie weten dat hij die overeenkomst als beëndigd beschouwd. Sindsdien doen er ook verhalen van pestgedrag ten aanzien van hem de ronde. In elk geval wil Uijtdebroeks zijn wielercarrière verder zetten bij de ploeg van Wout van Aert.

UCI MOET ZICH OVER ZAAK-UIJTDEBROEKS BUIGEN

Dat heeft wel nog wat voeten in de aarde. BORA-hansgrohe zal financieel vergoed moeten worden en de UCI bekijkt de zaak nog juridisch. Wat alleszins opvalt, is dat de UCI Cian Uijtdebroeks voorlopig geregistreerd heeft als renner van BORA-hansgrohe in 2024.

Wie naar de website van de UCI gaat, ziet bij de fiche van Cian Uijtdebroeks bij 'Team History' al BORA-hansgrohe staan naast het jaar 2024. Een veeg teken dat zijn overstap binnenkort geconfronteerd zal worden met een extra hindernis? Dat kan alleen de toekomst uitwijzen.