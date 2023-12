28e keer de 'Grote Drie' tegen elkaar: de cijfers zijn alleszeggend

In Antwerpen is het zover: Mathieu van der Poel, Wout van Aert én Tom Pidcock strijden tegen elkaar om de prijzen. De grote drie kwamen de voorbije jaren door hun beperkt programma nog niet al te veel tegen elkaar uit.

De clash op de Wereldbeker in Antwerpen wordt nog 'maar' de 28e keer dat zowel Mathieu van der Poel, Wout van Aert als Tom Pidcock samen in een race aan de start komen. Dat becijferde Het Laatste Nieuws in zijn weekendkrant.

Hoeft het te verbazen dat in de onderlinge duels Mathieu van der Poel veruit de grote roerganger is? Hij won liefst 18 duels van de eerder 27 die er waren. Afwerken aan 66% heet dat. Hij werd ook nog zes keer tweede en een keertje derde.

Mathieu van der Poel primus inter pares

Op twee opgaves na stond de Nederlander dus altijd op het podium. Daarmee doet hij dus veel beter dan Wout van Aert, die het moet zien te rooien met acht overwinningen, veertien(!) tweede plaatsen en een derde plek.

Tom Pidcock kon nog nooit een duel onder de grote drie tot een goed einde brengen en hinkt daardoor helemaal achterop. Na Antwerpen volgt ook nog Gavere (26/12), Hulst (30/12) en Koksijde (4/1) om boven de dertig driestrijden te raken.