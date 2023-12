Tom Pidcock heeft zowaar iets gelijkaardigs geprobeerd: "Dat duidelijk niet zo goed gedaan als Mathieu van der Poel"

Om iets even goed te doen als Mathieu van der Poel moet je al vroeg opstaan. Zelfs als je Tom Pidcock heet. Net als Van der Poel trachtte de Brit een inhaalrace uit zijn pedalen te schudden in Antwerpen.

Van der Poel rondde die met brio af, Pidcock moest genoegen nemen met een achtste stek. "Het was volle bak. Ik kwam ten val bij de start. Ik vind dat ik vrij goed terugkwam. Duidelijk dat ik dat niet zo goed gedaan heb als Mathieu van der Poel", zegt de overwinnaar van Namen in een exclusieve babbel met Wielerkrant.

"Nadien hing ik aan het rekkertje van die groep achtervolgers en was ik echt aan het afzien." Pidcock kan al bij al nog wel leven met het resultaat. "Gezien de week die ik gehad heb was het niet zo slecht. Ik ben de hele week ziek geweest. Zelfs bij de verkenning voelde ik me niet als mezelf."

Deze uitslag is niet het einde van de wereld

Niet meteen de beste voorbereiding op het echte werk. "Ik kon niet echt concentreren en wist dat het moeilijk ging worden. Ik werd wel beter naar het einde toe. Ik begon beter door het zand te rijden. Daar kan ik blij mee zijn. Deze uitslag is niet het einde van de wereld", zegt de man die op Linkeroever niet zijn geliefkoosde parcours vond.

In het algemeen bekeken kan Pidcock nog steeds een behoorlijke balans voorleggen, met ook al een overwinning en een tweede plaats achter zijn naam. "In deze cross zou ik zeker niets extra verwachten. En mijn eerste twee crossen waren vrij goed."