Wout van Aert heeft de handen vol met Eli Iserbyt, maar wint wel in Heusden-Zolder

Wout van Aert heeft in Heusden-Zolder zijn tweede cross van het seizoen gewonnen. Pas in de laatste honderden meters kon hij afrekenen met Eli Iserbyt.

Geen Mathieu van der Poel of Tom Pidcock aan de start in Heusden-Zolder, wel Wout van Aert. Hij startte opnieuw voorzichtig en bekeek het vanop de tweede rij. Belofte Tibor del Grosso (20) stak zijn neus wel aan het venster.

De jonge Nederlander, in februari tweede op het WK voor beloften, maakte indruk. In de derde ronde reed hij zelfs even weg. Hij werd snel tot de orde geroepen en Iserbyt, Van Aert, Vandeputte, Nieuwenhuis en Wyseure volgden. Ook de jonge Ward Huybs liet zich zien.

Net voor het ingaan van de voorlaatste ronde zette Van Aert zijn versnelling dan in. Iserbyt moest alle zeilen bijzetten om het gat dicht te rijden, maar dat lukte hem uiteindelijk wel. Samen gingen ze de laatste ronde in.

Iserbyt kraakt pas in het slot

In die laatste ronde zette Iserbyt Van Aert zelfs onder druk, maar uiteindelijk was het Van Aert die in de laatste minuten toch een versnelling plaatste en van Iserbyt af geraakte. Met een voorsprong van enkele seconden won Van Aert voor Iserbyt.

De Nederlander Joris Nieuwenhuis mocht mee op het podium met Van Aert en Iserbyt, Vandeputte werd vierde. De jonge Nederlander Tibor del Grosso werd nog knap vijfde in Zolder.