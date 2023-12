Dit denkt Jonas Vingegaard over het feit dat Wout van Aert de Giro rijdt

Wout van Aert zal in 2024 niet te zien zijn in de Tour de France. Onze landgenoot kiest voor een eerste deelname aan de Giro d'Italia.

Jonas Vingegaard had de voorbije twee jaar ontzettend veel aan de aanwezigheid van ploegmaat Wout van Aert in de Tour. In 2024 is onze landgenoot er echter niet bij om de Deen bij te staan in de zoektocht naar zijn derde eindzege.

“Wout is één van de beste renners ter wereld en dat maakt hem vanzelfsprekend ook één van de beste helpers”, zegt Vingegaard aan Het Nieuwsblad. “Missen gaan we hem zeker in de Tour, maar Wout is Wout.”

Vingegaard kan niet anders dan het plan van Van Aert steunen. “Hij heeft ook zijn opportuniteiten nodig. Hij wou graag naar de Giro en dat moeten we respecteren. Ook zonder hem zullen we nog altijd met een super sterk team naar de Tour gaan.”

En het is niet alleen Van Aert die gemist zal worden. “Nathan (Van Hooydonck, red.) gaan we trouwens ook missen. Gelukkig hebben we veel goede renners. Die kunnen hun taken misschien niet allemaal exact op dezelfde manier vervullen, maar ze zullen nog altijd fantastisch werk leveren.”