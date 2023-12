Ook in Heusden-Zolder gaf Vanthourenhout op: Europees kampioen geeft meer uitleg

Michael Vanthourenhout blijft op de sukkel. Sinds hij begin november zijn Europese titel verlengde, stond hij niet meer op het podium.

Sinds zijn Europese titel in Pontchâteau eindigde Michael Vanthourenhout nog maar drie keer in de top vijf, op tien crossen. Hij gaf ook drie keer op, zoals woensdag in Heusden-Zolder. Dinsdag in Gavere was hij nochtans zevende geworden.

Maar die wedstrijd in Gavere vergde bijzonder veel van zijn lichaam, waardoor de cross in Heusden-Zolder er te veel aan was. De Europese kampioen had vooral last van zijn rug op het snelle parcours.

"De overbelasting in mijn rug was goed voelbaar en het leek me aangewezen om geen verdere risico’s te nemen met het belangrijke rijtje aan crossen dat er nu aankomt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Toch starten in Diegem

Maar ondanks zijn opgave in Heusden-Zolder wil Vanthourenhout donderdag wel starten in de avondcross van Diegem. Vanthourenhout verwacht namelijk dat zijn rug hem niet zoveel zal hinderen.

Voor Vanthourenhout komt de belangrijkste periode van het seizoen er nu aan. Over zo'n twee weken staat het BK op het programma, begin februari is er dan het WK in het Tsjechische Tabor.