Om van te smullen: Sven Nys krijgt fantastisch nieuws over 'zijn' cross op nieuwjaarsdag

De Grote Prijs Sven Nys mag zich op nieuwjaarsdag opmaken voor een spektakel. Want er heeft nog een grote naam zijn komst aangekondigd.

Zaterdag in Hulst treffen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock elkaar nog eens in het Nederlandse Hulst, nadat ze eerder ook al de degens kruisten in de Wereldbeker van Antwerpen en Gavere.

Voor de GP Sven Nys, die komende maandag op nieuwjaarsdag wordt gereden, hadden enkel Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun komst al bevestigd. Maar ook Tom Pidcock zal present zijn, dat bevestigen Sporza en Wielerflits.

Revanche Pidcock?

Vorig jaar leek Pidcock op weg naar de zege in Baal, maar in de slotronde ging het nog mis op een heuveltje. Iserbyt en Vanthourenhout gingen nog op en over de toenmalige wereldkampioen. Neemt hij dit jaar revanche?

Na Baal komen Van Aert, Van der Poel en Pidcock nog twee keer samen aan de start. Op 4 januari in het zand van Koksijde en op 21 januari in Benidorm. Van Aert voegde die cross in Spanje onlangs toe aan zijn programma.

Samenvatting van de X2O Trofee in Baal 2022