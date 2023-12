Bondscoach Vanthourenhout ziet één groot verschil tussen Van der Poel en Van Aert

Mathieu van der Poel kende een boerenjaar op de weg met enkele mooie overwinning. Voor Wout van Aert was het opnieuw telkens net niet.

Mathieu van der Poel was heer en meester in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en op het WK op de weg. De Nederlander hielp zijn ploegmaat Jasper Philipsen ook aan vier ritzeges in de Tour en de groene trui.

Zijn eeuwige concurrent Wout van Aert was de beste in de E3 Saxo Classic, maar moest voor de rest vooral tevreden zijn met ereplaatsen, vooral in de Monumenten. Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet waar het verschil zit.

Net wel voor Van der Poel, net niet voor Van Aert

"Het is raar. Net als Van der Poel haalde Wout in de klassieke lente tot dusver steevast een fantastisch hoog niveau, maar terwijl het bij Mathieu meestal 'net wel' was, draaide het voor hem té vaak uit op 'net niet'", zegt hij bij HLN.

"Mathieu kan in 2024 eigenlijk niet veel verkeerd doen. Hij heeft quasi alles al afgevinkt en kan vrijer koersen Bij Jumbo-Visma zullen ze zich na het voorjaar wél hebben afgevraagd: 'Wat moeten we doen om die 'net niets' om te zetten in 'net wels'?'"