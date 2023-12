Een definitieve beslissing? Nathan Van Hooydonck spreekt over zijn toekomst in de koers

Nathan Van Hooydonck beleefde in 2023 hoogtepunten, maar ook één groot dieptepunt dat alles veranderde. Terugkeren naar de koers lijkt nog niet voor meteen.

Nathan Van Hooydonck won dit jaar met Jumbo-Visma voor de tweede keer op rij de Tour. Op privévlak trouwde hij en werd hij voor de eerste keer vader. Maar er was ook dat noodlotig moment op 12 september, waarop hij een hartstilstand kreeg.

Zijn wielercarièrre is het door een ingeplante defibrillator definitief voorbij, maar op zijn 28ste heeft Van Hooydonck natuurlijk nog een heel leven voor zich. Hoe die er zal uitzien, weet hij op dit moment zelf nog niet.

Voorlopig geen terugkeer naar de koers

Van Hooydonck is nog altijd in dienst bij Jumbo-Visma, maar een terugkeer naar het wielrennen zit er nog niet meteen in. Omdat het nog te vroeg en te confronterend is. Ook nog te pijnlijk.

"En ik ben ook gewoon zoekende", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Koersen was de passie van Van Hooydonck, hij was er ieder uur van de dag mee bezig. En samen winnen, zoals in de Tour van dit jaar.

"Koersen is het schoonste wat er is. Maar dé koers, als ik er niet zelf aan kan deelnemen, daar sta ik toch anders tegenover. De koers is een bubbel, een sprookje. Ik wil ook dingen bereiken in het echte leven."