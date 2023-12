José De Cauwer ergert zich aan vrouwenwielrennen: "Bij de mannen gebeurt dat niet"

Met Lotte Kopecky heeft België een wereldtopper in het vrouwenwielrennen. Maar er zijn ook nog veel punten waarop het nog beter kan.

In tegenstelling tot de mannen domineren er bij de vrouwen vooral twee landen: België met Lotte Kopecky en vooral Nederland. De top vijf van de UCI-ranking bestaat uit drie Nederlandse vrouwen (Vollering, Wiebes en Van Vleuten).

Ook José De Cauwer vindt dat het vrouwenwielrenenn nog veel internationaler moet worden. "Zonder dat het iets afdoet van de kwaliteiten van Kopecky, maar het vrouwenwielrennen heeft nog een hele weg af te leggen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Groot verschil

Vooral bergop is het verschil bijzonder groot. Vollering moest op de Tourmalet maar één keer doortrekken om nog maar een paar rensters over te houden in de kop van de koers. Het peloton is nog niet homogeen genoeg.

"Ik kan mij ergeren als ik naar vrouwenkoers kijk en zo’n moment in de koers zie waarbij ik denk: 'nu demarreer je toch?' Bij de mannen gebeurt dat garanti. Bij de vrouwen niet. Maar nog eens: dat gaat allemaal komen."