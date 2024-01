Twee dagen na het spuugincident: Van der Poel geeft nog eens zijn ongezouten mening

Twee dagen na het spuugincident in Hulst heeft Mathieu van der Poel er nog eens op teruggeblikt. En de wereldkampioen heeft helemaal geen spijt van zijn actie.

In de laatste ronde van de Wereldbeker in Hulst had Mathieu van der Poel helemaal genoeg van enkele boeroepers die hem al van bij de opwarming van alles naar het hoofd slingerden. Ook bekers met bier en urine.

Twee dagen later heeft de wereldkampioen er absoluut geen spijt van. "Ik wist op voorhand dat het niet de beste manier was om zoiets op te lossen en ik wist dat het op beeld ging staan, maar ik denk dat ik ook niet zomaar alles moet en kan laten gebeuren", zei hij bij HLN.

Van der Poel wist uiteraard wel dat het niet het slimste was om te doen, maar toch beseft hij ook dat het waarschijnlijk niet gaat oplossen. Al moet je zulke dingen niet laten passeren denk ik", zei de wereldkampioen nog.

X2O Trofee Baal

In Baal kan Van der Poel voor een acht op acht gaan dit seizoen, al lijkt Van Aert op het bijzonder modderige parcours ook wel kans te maken. "Qua parcours ligt het dicht bij Gavere. Het wordt een leuke en spannende wedstrijd."