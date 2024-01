🎥 Van Aert en Van der Poel eeuwige vijanden? Ze tonen hoe het ook anders kan

Dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar al bijzonder vaak zijn tegengekomen, bewijst de volgende statistiek. In Baal stonden de twee al voor de honderdste keer samen op het podium als nummer één en twee in een veldrit sinds 2019.

Vrienden zijn Van Aert en Van der Poel door hun rivaliteit niet, maar respect is er wel. "Wout is meer rivaal dan een vriend, maar we hebben altijd respect voor elkaar. Het is ook een goede manier om een relatie met elkaar te hebben", zei Van der Poel onlangs in de podcast van Geraint Thomas.

"Het zou raar voelen om met die persoon vrienden te zijn, maar misschien is het wel iets voor na onze carrières. Nu zijn we gewoon rivalen met heel veel respect voor elkaar", zei de Nederlander nog.

Dat Van Aert en Van der Poel het wel degelijk met elkaar kunnen vinden, demonstreerden ze nog eens in Baal. Tijdens de verkenning kwamen de twee elkaar tegen, waarna er wat woorden werden uitgewisseld.

Van Aert zet daarna zijn opwarming verder, terwijl Van der Poel nog even achterblijft. Maar dat er wel degelijk sprake is van wederzijds respect, bewijst dat moment nog eens.

Wout & MVDP having a jovial chat during course check at GP Sven Nys👇



I’m expecting some HUGE battles between these two in the spring (and in Zurich!)⚔️#Baal #GPSvenNys #WoutvanAert #MathieuvanderPoel pic.twitter.com/hqhJy83eNs