🎥 Ook Wout van Aert ondervindt hinder van wateroverlast

Wout van Aert blijft ook tussen de crossen trainen. Dat deed hij ook daags voor de Duinencross in Koksijde, maar ondervond ook hoe hard het de afgelopen dagen had geregend.

Dinsdag, de dag na de cross in Baal, begon Van Aert zijn dag al vroeg met 10 kilometer lopen. Daarna sprong hij opnieuw op zijn fiets om 154 kilometer te rijden, waarvan de laatste 50 kilometer achter de brommer.

Woensdag hield Van Aert het wat rustiger en hij haalde zijn gravelfiets nog eens van stal. Volgens Van Aert zelf is het "zijn favoriete fiets". Maar net als in de rest van Vlaanderen, had het ook in woonplaats Herentals stevig geregend de afgelopen dagen.

In een stukje bos moest Van Aert even door wat water rijden nadat een beek uit haar oevers was getreden. Geen probleem voor een veldrijder als Wout van Aert natuurlijk.

Programma Wout van Aert

Donderdag in Koksijde staat Van Aert voor het laatst dit seizoen aan de start van een cross in België. Daarna vertrekt hij op stage naar Spanje, waar hij op 21 januari in Benidorm zijn laatste cross van het seizoen rijdt.