Mathieu of toch Adrie? Paul Herygers klaar en duidelijk over beste Van der Poel in het zand

Mathieu van der Poel heerste ook in het zand van Koksijde. Maar rijdt hij beter door het zand dan zijn vader?

In Diegem demonstreerde wereldkampioen Mathieu van der Poel al zijn enorme kwaliteiten in het zand. Met een foutloze passage door het zand en een enorme versnelling meteen erna knalde hij van iedereen weg.

Ook in Koksijde was Van der Poel heer en meester. De Nederlander reed op sommige stroken waar anderen al snel moesten lopen. Met meer dan een minuut voorsprong won hij al zijn negende cross op rij.

Mathieu de beste Van der Poel in het zand

Maar rijdt hij nu beter door het zand dan zijn vader Adrie? Hij legde Paul Herygers in 1994 het vuur aan de schenen op het WK in Koksijde, maar Herygers ging er toch nog op en over. Hij kan de kwaliteiten van Adrie van der Poel dus goed inschatten.

"Ik weet nog maar een paar jaar dat Adrie zijn zinnen had gezet op de wereldtitel in 1994. Dat is toen niet gelukt, maar zijn moraal was toen geweldig hoog. Hij kan dat dus wel", zei Herygers bij Sporza.

"Maar wat Mathieu nu doet is buiten categorie. Dit is de beste Van der Poel in het zand die ze ooit gehad hebben."