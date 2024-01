Nieuwe offday voor Thibau Nys in Koksijde, maar daar heeft hij duidelijke verklaring voor

Na zijn zesde plaats in Baal leek Thibau Nys opnieuw gelanceerd. Maar in Koksijde was er opnieuw een diep dal met een 20ste plaats.

Tien dagen voor het Belgisch kampioenschap in Meulebeke heeft Thibau Nys niet echt veel vertrouwen opgedaan in Koksijde. Zoals zijn hele seizoen was het voor Nys opnieuw op en neer in een paar dagen tijd.

Nys had vooral op de technische passages in het zand bijzonder moeilijk. "Dat liep echt volledig in de soep. Ik heb denk ik geen een zandstrook deftig kunnen nemen. Dan weet je dat het moeilijk wordt", zegt hij bij WielerFlits.

Maar door het specifieke karakter van Koksijde gaat Nys er geen al te veel conclusies aan verbinden. "Ik denk dat het vooral te maken heeft met mijn zandcapaciteiten. Daar kom ik voorlopig niet tot mijn recht."

BK in Meulebeke

Op het BK in Meulebeke ligt er maar één zandstrook, dus daar zal Nys niet al te veel tijd verliezen. Zijn doel is nu gewoon om in zijn best mogelijke vorm aan de start te staan in Meulebeke. En met de vorm van Baal kan dan veel.