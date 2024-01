Straaljager Mathieu van der Poel heerst ook in Koksijde, Van Aert moet tevreden zijn met plek drie

Negende cross voor Mathieu van der Poel dit seizoen en ook een negende overwinning. In Koksijde reed de wereldkampioen opnieuw snel weg.

In Koksijde stonden Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor het laatst samen aan de start op Vlaamse bodem. Van Aert dook als eerste het veld in, Van der Poel nestelde zich in tweede positie.

De wereldkampioen wachtte dit keer maar 5 minuten om zijn versnelling in te zetten. Als een straaljager vertrok hij op het militaire domein in Koksijde. Pim Ronhaar kon verrassend het verschil tot op 10 seconden houden.

Maar na vier van de zeven ronden diepte Van der Poel het gat op Ronhaar toch uit tot een halve minuut. Van Aert viel zelfs even buiten de top drie, hij moest Van der Haar en Gianni Vermeersch even laten rijden.

Van Aert komt nog dicht bij Ronhaar

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde zette Van Aert de scheve positie recht en greep Van der Haar weer bij de lurven. Van Aert liet de Nederlandse kampioen ook achter en stelde de derde podiumplaats veilig.

De negende opeenvolgende zege van Mathieu van der Poel kwam nooit meer in gevaar. Van Aert kwam nog dicht bij Ronhaar maar moest toch tevreden zijn met de derde plaats. Van der Haar werd vierde, Gianni Vermeersch knap vijfde.