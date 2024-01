Ook Belgische ploegmaat VDP excelleert: "Voor Van der Poel een uur genieten, voor 99% deelnemers een uur afzien"

Mathieu van der Poel zet de toon. Bij zijn ploeg wil iedereen wel meesurfen op zijn golf. Excelleren, dat doet ook Gianni Vermeersch.

Nog zo'n wegrenner die in de cross de laatste tijd uitstekend voor de dag komt en dat was in Koksijde niet anders. "Ik wist dat ik over de limiet moest gaan om mee te zijn met het groepje van Wout van Aert dat reed voor de derde plek. Ik wist dat er veel mogelijk was als ik met dat groepje mee kon."

Dat bleek ook effectief het geval. "Op drie ronden van het einde draaide Van der Haar de gaskraan open en ging het net een tikkeltje te rap. Ik heb dan zo lang mogelijk proberen vastklampen." Dat resulteerde dan uiteindelijk in een mooie vijfde plaats.

Ik heb Mathieu van der Poel de hele wedstrijd niet gezien

Twee renners in de top 5, de zege voor Van der Poel: het was weer een geslaagde dag voor Alpecin-Deceuninck. "Ik heb Mathieu de hele wedstrijd niet gezien. Het probleem is dat ik ook iets te ver sta bij de start. Het duurt altijd wel één à twee ronden vooraleer ik vooraan in de wedstrijd kom."

Vermeersch kent Van der Poel uiteraard goed en kan zich wel inbeelden hoe die het in Koksijde ervaren heeft. "Veel heb ik niet gezien, maar door het zand rijden is het liefste dat hij doet. Volgens mij is het voor hem een uur lang genieten, terwijl het voor 99% van het deelnemersveld een uur lang afzien is. Al is het niet dat hij niet afziet."

Voor eigen publiek rijden is leuk

Ook voor Vermeersch was het die balans zoeken tussen zichzelf pijn doen en toch ook een stukje genieten. "Voor eigen publiek rijden is leuk. Er waren heel veel supporters. Dat stuwt u wel vooruit."