Belgisch bondscoach Vanthourenhout werd stevig verrast door Thibau Nys

Thibau Nys blijft bijzonder wisselvallig presteren. In zijn eigen Baal werd hij nog zesde, in Koksijde werd hij pas 20ste.

Nu het Belgisch kampioenschap voor de deur staat, is het zoeken naar uitgesproken favorieten. Die zijn er op dit moment niet echt. Er was even hoop dat Thibau Nys zijn goede vorm had teruggevonden, maar in Koksijde was die hoop weer weg.

Ook voor Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout was het toch een kleine verrassing. "Omdat de laatste signalen net wel goed waren. In Baal op nieuwjaarsdag vond ik hem uitstekend. Zowel zijn uitslag, als het type koers dat hij daar reed", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Goed BK of WK niet uitgesloten

Maar de bondscoach verwacht niet dat Koksijde meteen invloed zal hebben. Nys zelf verklaarde zijn slechte uitslag voor aan zijn zandtechniek die te wensen overliet. Waardoor hij op zeven minuten van Van der Poel eindige.

"Thibau blijft Thibau. Op een goede dag weet je dat hij wel op het allerhoogste niveau meedoet. Evengoed wordt hij volgende week Belgisch kampioen. Of heeft hij zo’n goede dag op het WK."