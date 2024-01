CEO van ploeg van Wout van Aert komt met revolutionair voorstel af

Wielrennen is een sport die veel aandacht geniet van het grote publiek. Toch is de return voor de ploegen nog altijd bijzonder klein.

Richard Plugge, de CEO van Visma Lease a Bike, is de man achter het project ‘One Cycling’ dat revolutionair moet worden voor de toekomst van het wielrennen.

“Het opzet van One Cycling is vooruitblikken naar waar we over tien jaar willen staan”, zegt Plugge in een interview met De Tijd. “We beseffen onvoldoende dat onze tegenstanders niet de andere teams of organisatoren zijn, maar alle andere vormen van entertainment.”

Hij spiegelt zich aan grote sporten in de wereld, zoals de Champions League, golf, NBA, Formule 1 en vechtsporten die wel heel wat return genieten voor zij die eraan deelnemen.

“Met een beter afgelijnde kalender los je al het groeiende probleem op van veilig wedstrijden te organiseren. Een eengemaakt circuit zal helpen ook buiten de teams sponsors te lokken. Zoals vandaag Heineken in de Formule 1 en de Champions League.”

Gewoon op de weg koersen zal er dan niet meer bij zijn. “Meer circuits met rondjes zijn ook in het eengemaakte wielrennen de toekomst, omdat het koers veiliger maakt, beter is voor het milieu en je er ook tickets en vippakketten rond kan verkopen. Dat betekent ook weer extra inkomsten.”