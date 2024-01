Tim Wellens spreekt klare taal over winstkansen in de Tour van debutant Remco Evenepoel

Voor het eerst in jaren lijkt de Tour de France dit jaar geen duel te worden, maar wel een strijd tussen vier renners. En daar hoort ook Remco Evenepoel bij.

De voorbije drie jaar was er altijd een constante op het eindpodium van de Tour de France met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op de eerste twee plaatsen. In 2021 won Pogacar voor de twee keer op rij, daarna was het twee keer aan Vingegaard.

Maar dit jaar wordt het wellicht anders. Primoz Roglic trok naar BORA-hansgrohe om zijn Tour-droom eindelijk waar te maken en het trauma van 2020 helemaal achter zich te laten. En Remco Evenepoel komt voor het eerst aan de start.

Interessante strijd in de Tour?

Tadej Pogacar vindt mogelijk zo twee bondgenoten in de strijd tegen Visma-Lease a Bike. De Sloveen kan alleszins rekenen op een superploeg met Adam Yates, João Almeida, Juan Ayuso, Marc Soler, Nils Politt, Pavel Sivakov en Tim Wellens..

Die laatste zou vorig jaar de Tour al rijden, maar moest passen door zijn val in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar is Wellens er dus wellicht wel bij en ook hij kijkt uit naar de strijd tussen de 'Grote Vier'.

"Ook Remco maakt zeker kans. Minder dan Tadej, al ben ik natuurlijk bevooroordeeld. Maar niemand twijfelt eraan dat Remco met de besten kan meedoen in de Tour. Als hij de Vuelta kan winnen, kan hij natuurlijk ook de Tour winnen", zegt hij bij Cyclingnews.