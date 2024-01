Michael Vanthourenhout na jaar vol frustratie: "Daar heb ik het moeilijk mee"

Michael Vanthourenhout verdedigt zondag zijn Belgische driekleur in Meulebeke. Maar genieten van zijn titel heeft hij niet kunnen doen.

Een jaar geleden pakte Michael Vanthourenhout in Lokeren zijn eerste Belgische titel bij de profs. Hij was enkele maanden daarvoor echter Europees kampioen geworden en kon de Belgische tricolore toen niet tonen.

Tegen alle verwachtingen in verlengde Vanthourenhout in november vorig jaar zijn Europese titel, waardoor zijn Belgische trui tijdens wedstrijden nog altijd in de kast moest blijven hangen. Enkel tijdens trainingen kon hij zijn trui dragen.

Belgische driekleur verboden op wedstrijden

"Ik weet dat er reglementen zijn die we moeten, volgen maar ik vind dat wie twee truien in zijn bezit heeft, zelf de keuze zou moeten mogen maken", sakkert Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Hij wilde ook zoeken naar creatieve oplossingen, zoals een trui waarbij elementen van zowel de Europese als de Belgische naar voren komen, maar ook dat mocht niet. Hij mocht de Belgische trui niet dragen. "En daar heb ik het moeilijk mee."

Vanthourenhout kon het wel proberen om zijn Belgische trui te dragen om wedstrijden, maar daar staan zware boetes tegenover. "Anders had ik het zeker al eens aangedurfd om in mijn nationale trui te crossen."