Visma-Lease a Bike begrijpt het heel goed: "Dan komt er meer kritiek en wordt alles uitvergroot"

De voorbije jaren ontpopte Visma-Lease a Bike zich tot een van de beste ploegen ter wereld. En daarbij komt ook kritiek kijken natuurlijk.

Met 69 overwinningen was Jumbo-Visma vorig jaar de absolute slokop van het wielerpeloton. In de grote rondes domineerde de ploeg van Wout van Aert met overmacht. Ze wonnen ze alle drie, in de Vuelta bezetten ze het volledige podium.

En dat veranderde plots de status van de ploeg, al begon dat al vorig jaar. Toen won de ploeg voor het eerst de Tour de France, het grootste doel van de ploeg. Ook sportief directeur Merijn Zeeman voelt een verschil.

Dalende populariteit

"Zeer zeker. Dat was vorig jaar eigenlijk al zo. Het is een beetje een golfbeweging. Als je de underdog bent, ben je vaak populair en vinden mensen je aantrekkelijker en leuker dan wanneer je dominanter wordt", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Dan komt er meer kritiek en wordt er veel uitvergroot. Bovendien krijg je dan meer te maken met verdachtmakingen. En dan neemt de populariteit af", stelt Zeeman nog.

"Behalve bij de renners van andere teams. Daar geldt dat eigenlijk helemaal niet. Als ik iemand benader om bij ons te komen rijden, is het merendeel echt super enthousiast."